許多人閒暇時喜歡釣魚，在等待漁獲豐收的過程中，一根強而有力的釣魚竿必不可少，沒想到江蘇一名男子只花6秒就成功徒手抓了一條魚，且被抓的魚全程沒有一絲掙扎，畫面讓不少人看了嘖嘖稱奇，但男子最終在思考片刻後決定將魚放生，並打趣調侃說道「這魚吃了會影響智商」。

網路上近日瘋傳一段影片，大陸江蘇省一名男子在池塘邊看見一條魚，打算徒手抓魚，便興奮的上前碰碰運氣，只見他屏氣凝神的將手伸到魚的上方，瞄準水面下的魚，接著再小心翼翼的將魚抓起。

照理說，動物遇到生死交關的時刻會激烈掙扎求生，但令人錯愕的是這條魚竟然待在原地不動，任由男子直接徒手抓上岸，過程中一點掙扎的跡象都沒有。男子見狀後思考了一下子，緩緩吐出一句「這魚能吃嗎？」後來又將魚放回池塘，男子的無奈情緒惹得一旁的女子放聲大笑。

影片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「這魚吃了影響智商」、「魚：生死已看淡，你們看著辦」。不過也有人表示，魚可能是在烈日下曬到缺氧，或是正在休息，才沒有活力；專業養魚人士也提到，魚若是懷孕就會變得不愛游動，行動較為遲緩。