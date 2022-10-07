英國一名44歲女子在整理母親的遺物時，發現一張寫有數字的紙條，由於母親生前都會叮囑她幫忙買樂透，因此她看到紙條後，決定用這些數字下注，沒想到果真中獎，一共獲得1600英鎊（約新台幣5.7萬元），讓她不禁表示「媽媽還在照顧我們」。

根據《鏡報》報導，凱莉（Kelly Firth）在65歲母親過世前，每周都會幫對方買樂透，母親在去年因健康問題過世後，她依舊保持這個習慣，日前她整理母親的遺物時，發現一張寫有數字的紙條，她便依照母親的習慣，用這組數字投注兩期樂透。

凱莉在對號碼時，發現自己槓龜了，隨後就撕碎彩券丟進垃圾桶，但她忘了自己下一期還有機會，直到周末開出中獎號碼後，凱莉才發現數字與自己買的一模一樣，趕緊到公寓的公共垃圾桶內翻找，順利將彩券找了回來，所幸兌獎條碼完好無損，成功兌換到獎金1600英鎊（約新台幣5.7萬元）。

凱莉受訪表示，過去她常幫媽媽買彩券，但從未中過獎，幸好當時她垃圾剛丟不久，也沒撕碎兌獎條碼，才沒有與錢擦身而過，更認為這一切是母親的庇佑，「我媽是我最好的朋友，就算她離開了，我還是覺得她就在我們身邊，繼續照顧著家人」，凱莉打算將這筆錢用於旅遊，到母親生前最愛的城鎮「布莱克浦」遊玩。