動物為了適應環境，演化過程中會想辦法優化身體特徵，有利於活下去，但有一種野豬卻正好相反。印尼的特有動物「鹿豚」，又名鹿豬，屬於野豬的親戚，成年雄性鹿豚一共有4顆獠牙，而且上獠牙非常特別，會不斷生長向內彎曲，最終還可能刺到自己的眼窩和顱骨，詭異的進化方式，也讓科學家們非常困惑。

Meet the Babirusa. The males can grow teeth so long it curves backwards, impales their own skull and kills them. pic.twitter.com/sWFnyzWZ3Z — Alopias (@Fish71022) October 5, 2022

綜合外媒報導，「鹿豚」（babirusa）屬於豬科，但身體構造又與豬有些不同，牠擁有複雜的兩個胃腔，科學家認為，鹿豚很早就從豬科分支出來獨自進化，而「鹿豚」目前共有4種，分別產於印尼的蘇拉威西島（Sulawesi）、托吉安群島（Togian）、蘇拉群島（Sula）與布魯島（Buru），以水果、蘑菇、樹皮、昆蟲、魚及小型哺乳動物為食。

鹿豚長期與其他地區隔絕，演化出特殊的特徵，每一種雄性鹿豚都有4顆獠牙，由犬齒發育而來，細長下獠牙會往上翻，上獠牙則是垂直向上生長，朝頭部形成弧形，只要鹿豚活的時間夠久，上獠牙就可能刺穿前額，2019年布雷瓦德動物園（Brevard Zoo）有一隻鹿豚，腦門就被右上獠牙戳傷，園方只好請獸醫幫牠整牙。

不少科學家研究鹿豚獠牙的作用，一開始被認為是用於戰鬥，但蘇格蘭皇家動物學會研究員麥當勞（Alastair A. Macdonald）經過觀察後，發現鹿豚打鬥方式很特殊，與對手面對面時，先用後腿站起來，前蹄蹬對方的胸和肩，由此可知，獠牙根本沒有發揮作用，而且上獠牙很脆弱，完全不適合防禦，若上面出現磨損痕跡，可能是牠曾撞到石頭所造成。

科學家目前推測，鹿豚的獠牙一開始可能確實是為戰鬥演化而來，有助於防禦與生存，但隨著環境變化，鹿豚的天敵越來越少，獠牙就逐漸失去打鬥的作用，變成吸引異性的裝飾，獠牙不斷生長雖有刺穿頭顱的風險，不過野生鹿豚壽命約10年，不太可能長出刺穿頭部的長度，而動物園圈養的則可活 24年，不過有專人照顧，鹿豚被獠牙刺死機率並不高。