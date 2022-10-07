French TV show invited people with unusual laughs to sit together….. the outcome is fucking brilliant. 😂 pic.twitter.com/ysoYFeqUaw — AFC GLEN (@AFC_GLEN) September 30, 2022

法國一檔綜藝邀請了一群擁有「魔性笑聲」的來賓上節目，沒想到整段訪談幾乎無法好好進行，只要一有人發笑，特別的笑聲就會引起骨牌效應，讓全場笑到停不下來。影片曝光後隨即爆紅，就連網友們也坦言很難忍住不笑。

綜合外媒報導，法國一檔綜藝節目邀請了許多擁有獨特笑聲的來賓參與錄影，工作人員在他們的身後都放上一張圖片，用來形容他們的笑聲，有些人笑起來像雞叫聲、也有人是羊、豬、喇叭、海鷗等，各有各的特色。

在這集節目中，當主持人向來賓提問「有沒有想過，你會單身是因為笑聲的關係？」一名男性來賓回應「希望不是」，緊接著就爆出有如海豚一樣的高音頻笑聲，結果讓另一位女來賓忍不住跟著笑出來。沒想到兩人奇特的笑聲引發骨牌效應，讓其他來賓也哄堂大笑，節目現場瞬間爆出各種奇特的「動物叫聲」，讓主持人也笑到沒辦法繼續訪問。

這段極具渲染力的畫面曝光後，不斷在網路上瘋傳，不少網友也坦承自己笑到流淚，根本停不下來，「看的時候真的沒辦法忍住不笑」、「我不理解他們在說什麼，但我真的笑慘了」、「聽起來很像我家的狗正在追一群鵝的聲音」、「感覺進動物園了」。