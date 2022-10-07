古代人相信有死後世界，因此對葬禮儀式很講究，皇帝駕崩後會受到厚葬，陪葬品更是多到數不清，為了防止後人盜墓，古代工匠建蓋陵寢時會設置許多機關。大陸考古學家在1956年挖掘明朝定陵地宮，發現最外側的石門竟推不開，不管出動多少人都一樣，透過門縫才知內有機關，最後運用鐵絲與木棍才順利開啟。

大陸導遊房博在微博提到，定陵是明朝萬曆皇帝朱翊鈞和孝端、孝靖兩皇后的合葬墓，而考古學家研究定陵時，發現地宮外有一扇大石門，詭異的是，不管他們怎麼推，石門就是推不開，由於石門並非完全密合，中間還有3公分的縫隙，考古學家就用手電筒向內照射，發現裡面竟被一塊石柱頂住。

頂住大門的石柱叫做「自來石」，相當於現代的自動門鎖，自來石的長度比照門上卡榫與地面凹槽的斜向距離設計，當石門關閉後，石柱上端就會頂住石門，因此人從外側推根本沒有用，而根據明朝史料記載，當時的工匠會使用一把名為「拐釘」的鑰匙開石門，但拐釘的設計如何已無從查證。

考古團隊無奈打不開石門，無法進到地宮裡研究，若將門直接撞開，恐會導致地宮受損，靈機一動拿粗鐵線與木棍作為工具，他們先在鐵線前端做出一個圈，隨後從石門縫隙伸進去，套住自來石的頂部，再用木棍頂住自來石傾斜的部分，輕輕地向內推動使自來石逐漸立直，考古學家才順利打開地宮，定陵目前也成為北京最著名的旅遊點之一。