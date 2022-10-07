古代封建社會，女子社會地位卑賤，不少人因為種種原因被賣入青樓，過著送往迎來，甚至是提供性服務的悲慘生活，因此避孕是不可忽視的問題，而坊間也有數種避孕手段，其中一種方法很噁心，但卻沿用了上千年。

根據《搜狐網》報導，對於老鴇而言，青樓女子一旦懷孕就是賠錢的買賣，除了身價大受影響之外，懷孕期間無法接客就會導致老鴇喪失大筆錢財。因此，老鴇通常會祭出兩種方式讓這些女子避孕，一種是透過物理手段，另一種則是使用化學方式。前者是讓女子在寒冬時全身浸泡在冷水中，讓子宮受寒；後者是服用避孕湯藥，讓女子難以受孕。

不過這種湯藥的藥性一般都是不可逆的，雖然沒辦法達到100％的避孕效果，但長期服用將會讓女子徹底喪失生育能力，據傳裡面的成份有柿子蒂、麝香、藏紅花等藥材，真正詳細的配方已經無從考證。值得注意的是，由於古代藥材昂貴，因此只有身價較高的青樓女子才能選擇服用避孕湯藥，地位較低的則是服用水銀，但因為水銀含有劇毒，若攝取過量恐小命不保。

另一種則是使用「腸衣套子」避孕，這個方法雖然對女性身體傷害不大，且和現代人使用的保險套原理相同，但古代用的卻是動物內臟，例如豬膀胱、魚鰾、綿羊腸子等，製作方式也比較繁瑣。

其中，羊腸最為常見，製作上，首先要準備一條新鮮的羊腸，接著將腸子內的殘留物清洗乾淨，只留下外面一層皮，最後將其曬乾就能派上用場。使用時只須用熱水浸泡，並繫上繩子避免脫落，直到翻雲覆雨結束後，再放入水中清洗，曬乾後又能繼續使用。不過畢竟是動物的腸子製作，無論怎麼清洗還是會有異味，不見得所有客人都能接受。