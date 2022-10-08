捷克一間動物園的長頸鹿近日過世，園方便將長頸鹿切塊餵給獅子吃，還將照片分享至臉書，引發網友討論，有人認為照片讓人看了非常不適，但也有人表示這是自然法則，而且長頸鹿的肉能被利用也相當環保。

奧斯特拉瓦動物園分享獅子吃長頸鹿屍塊照，在網路上引發討論。(圖翻攝自臉書/Zoo Ostrava - oficiální stránky)

根據《每日郵報》報導，位於捷克的奧斯特拉瓦動物園（Ostrava Zoo）日前在臉書貼出獅子進食照，但牠口中的食物竟是園區內一隻羅氏長頸鹿的肉塊，讓不少人看了非常不適，認為這種行為很殘忍，園方也趕緊解釋，這種事情在大自然裡很常見，而且每天有多達300公斤的動物肉，會提供給家畜及其他食肉動物吃。

動物園發言人諾瓦克娃（Šárka Nováková）提到，園區內的羅氏長頸鹿已高齡19歲，近日牠突然倒地不起，而且呼吸變得很沉重，推斷是心臟衰竭，考量到牠的年紀和缺氧情況等，最終選擇將牠安樂死，而長頸鹿的肉塊就分給獅子吃。

有些網友聽完解釋後仍不買單，認為雖然這是自然法則，但動物園不應該貼出這種讓人心碎的照片，不過也有人認為，大自然就是這樣運行，動物園並沒有必要隱藏，「要不然獅子吃什麼為生？而且動物死後繼續被利用，是非常環保的作法」。

羅氏長頸鹿（Rothschild's giraffe）主要生活於肯亞及烏干達，受棲息地被破壞、人類非法獵取等因素，導致牠們數量銳減，目前屬於瀕危物種，羅氏長頸鹿在野外的平均壽命為10至15年，若是被人類圈養，最多可活到25歲，牠們擁有長達45公分的舌頭，以樹葉及果實為食，而且一天平均能吃掉50幾公斤的葉子。