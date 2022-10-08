跨越物種的愛！大陸湖南一名飼主養了一隻母貓與母雞，豈料母貓近日生下幼崽卻不願意照顧，母雞發現後竟把小貓當成自己的孩子，會捉小蟲和叼葉菜餵牠吃，溫馨畫面讓人看了很感動，主人也將過程拍下PO網，累積24萬人觀看。

根據《白鹿視頻》報導，居住在湖南常德的魏姓飼主，近日發現愛貓生了一隻小貓，但牠似乎不願意照顧幼崽，平常餵完奶就離開，也沒和寶寶互動，而他家中飼養的母雞發現後，竟將小貓當成自己的孩子，每天細心照顧。

魏姓飼主提到，日前他回到家後，發現母雞正在四處找蟲子，似乎想拿給小貓吃，而且還會叼著葉菜餵小貓，不過小貓僅1個月大，處於喝奶階段，所以並沒有吃，牠似乎也把母雞當成媽媽，晚上都睡在一起，小貓還會窩在母雞的屁股底下，牠們目前已相處了1周，感情很融洽。不少網友表示，「兩個孤單的靈魂互相救贖」、「動物的愛都很無私」。

而母雞照顧小貓的狀況在過去也曾發生，伊拉克一名農民蘇奇（Goran A Surchi）聽到雞舍傳出怪聲，擔心有其他動物闖入吃家畜，跑進農舍查看，發現飼養的母雞正在照顧3隻小貓，母雞一看到有人靠近，趕緊用翅膀保護牠們，農民認為母貓可能並未走遠，趕緊外出查看，在農場附近的湖裡發現溺斃的母貓，推測牠應該是先將幼貓安置在農舍，隨後外出尋找食物，沒想到意外死亡。