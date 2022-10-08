大陸湖南長沙在規劃新社區時，意外挖到一座古墓，裡面埋有用金粉書寫的經書，上面還有硃砂筆批閱的痕跡，這些陪葬品唯有明朝皇室才能擁有，起初專家推測此為明朝藩王的墓地，豈料更深入研究後，發現墓主人竟是一名普通女性，直到查看墓誌銘，才知她是明朝谷王「朱橞」的奶媽。

長沙出土一座帝王級古墓，考古學家以為墓主是明朝藩王，查看墓誌銘驚覺是一名女性。(影片來源/YouTube/江西網絡廣播電視台)

根據大陸節目《經典傳奇》報導，長沙望城縣在2005年規劃建蓋新社區，開挖一座名為「螞蟻山」的小山丘，意外發現幾塊青色磚瓦，推測該處可能埋有古墓，趕緊通報相關單位，考古專家到場研究，以青色瓦片的設計來看，初步猜測這座墓來自明朝，而且古墓面積並不小，認為很有可能是明朝藩王級人物。

明朝工匠從山丘頂部往下挖，挖出坑並在底部修建青磚作為墓室，青磚內還用了兩層由松香和石灰製成的松香層，古時候松香的價格很貴，平民根本用不起，專家按照過去發掘明朝王侯墓的經驗，試圖先找到墓門與走道，但卻遲遲未找到，之後才發現這座墓早已被盜墓者洗劫，但專家們並沒有放棄繼續挖掘。

專家找到一座石造的「小佛塔」，佛塔裡面呈現空心，內部藏著一個漆器盒，盒中有一些絲絹及經書，而經書竟使用金粉書寫，上面還有硃砂筆批閱過的痕跡，昂貴陪葬品唯有皇宮內的人才能使用，墓室內還發現2名陪葬的年輕女性，由此可知，墓主人的身分應該非常顯赫，而且殉葬從西漢時期就廢止，直到明朝前期才短暫出現。

豈料眾人找到墓誌銘後全傻眼，上面刻著「張氏妙壽之墓」，而且沒任何封號，顯示她並非藩王的妻子，只是一名普通女性，研究墓誌銘後發現，她其實是明朝谷王「朱橞」的奶媽，谷王出生後不久母親就過世，他從小由奶媽帶大，對於谷王而言，奶媽就如同他的親生母親，因此在奶媽過世後，他就將原本為自己準備的墓贈給奶媽，還讓兩名侍女陪葬，可見谷王與奶媽的感情非常深厚。