非洲大草原上的競爭十分激烈，各種猛獸齊聚於此，而鬣狗是當地常見的肉食性動物，擅長圍攻戰術，牠們最知名的當屬「掏肛」這項演化來的生存技巧，因而有「掏肛獸」的稱號。不過當落單的鬣狗遇到獅群，生存機率勢必十分渺茫，沒想到竟有鬣狗為了逃脫，出奇招「自我掏肛」試圖嚇走敵人，但最終仍不幸失敗身亡。

有網友在美國知名論壇「Reddit」PO文分享，非洲坦尚尼亞的塞倫蓋蒂國家公園（Serengeti National Park），有一隻鬣狗慘遭獅群圍攻，即便被咬得渾身是血，但仍不願放棄，甚至做出「自我掏肛」的瘋狂決定，在吃掉自己肛門後還拉出腸子狂啃，讓獅群十分錯愕，但依舊沒能嚇倒敵人，最終遭到獅群猛攻慘死。

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「只要我吃得夠快，獅子就沒辦法吃我」、「鬣狗對自己太狠了」、「旁邊的獅子都看傻了」。不過也有人認為，鬣狗之所以試圖咬斷腸子，是避免在地上拖行時被獅子抓住，就像有些掉入陷阱的動物會斷腿求生一樣；甚至有人猜測鬣狗在混亂中想找出疼痛的來源，所以才會藉由啃噬腸子阻斷疼痛。

事實上，「掏肛」是鬣狗特有的獵食技巧，原因是鬣狗後腿較短，沒有優異的彈跳能力，因此很難像獅子、獵豹等貓科動物那樣跳到中大型獵物身上撕咬、鎖喉或是將獵物撲倒在地，所以鬣狗在漫長的演化中發展了一項生存技巧，那就是專門針對薄弱、又容易偷襲成功的肛門部位下手。當鬣狗一口咬上獵物肛門時，腸道會連帶被拉扯出來，導致獵物幾乎無法反抗，最終只能淪為鬣狗的戰利品。