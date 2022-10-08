巴基斯坦北部山區邊境，約莫海拔高度4693公尺處，在2016年設置了一台ATM，並被金氏世界紀錄認證為全球海拔最高的ATM，而最近的銀行分行位在87公里外。由於位置偏遠，行員每次需花2.5小時上山補鈔，儘管ATM的存廢受到不少質疑，但也吸引不少遊客來到此地朝聖。

綜合外媒報導，這台ATM矗立在巴基斯坦北部地區巴爾蒂斯坦（Baltistan）海拔4693公尺的山隘間，緊鄰中巴邊境紅其拉甫山口（Khunjerab Pass border），特別的是，這台靠著太陽能和風力能源運作的ATM是由巴基斯坦國家銀行（NBP）於2016年所設置，除了當地居民全靠它存款、提款、轉帳和支付水電費外，許多慕名而來的遊客也會使用。

巴基斯坦國家銀行ATM監控員沙比比（Shah Bibi）表示，為了在這偏遠山區設置ATM，前後共耗時4個月，距離最近的分行遠在87公里外；而自己除了負責ATM與衛星的連線狀況外，還要維護太陽能的備用供電、現金回收、排除故障等業務。沙比比進一步透露，儘管ATM只服務少數人，但平均每2周就會有400萬到500萬盧比被領出（約新台幣155萬元到194萬元），因此分行經理經常要花費2.5小時，冒著極端天氣、險惡的地勢和頻繁的土石滑落上山補鈔。

雖然有不少人對於ATM的存廢提出質疑，但當地居民巴赫塔瓦爾·侯賽因（Bakhtawar Hussain）表示，ATM有其存在的必要性，「人們經常忘記全天候駐守在邊境的軍人必須靠這台ATM把薪水轉給家人，即便他們是少數，但這是他們僅有的媒介」。