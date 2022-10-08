古代帝王為了嚴懲罪犯，不惜推出讓人聞風喪膽的酷刑，用以殺雞儆猴。晚清時期，受到西方列強入侵，一間當時由俄羅斯帝國所建設的「道里監獄」中，就存在著名為「逍遙自在床」的酷刑，雖說名字乍聽之下很放鬆，但卻讓眾多女囚膽顫心驚。

根據《搜狐網》報導，光緒27年（西元1901），俄羅斯帝國掠取了中東鐵路附屬地的司法權，並在附近建設了一間「道里監獄」，也就是如今的「哈爾濱監獄」，裡頭關押不少來自各國的犯人，鼎盛時期甚至超過3千名罪犯，礙於牢房有限，經常出現男女囚犯共處一室的情況。

不過這所監獄中，最讓人畏懼的酷刑就是「逍遙自在床」，據悉逍遙床用4根木棍組成一個床形框，並用繩子綁住，讓床懸空，這張床既沒有床墊也沒有床板，床架的4個角還分別有4個繩套，用來綁住囚犯的四肢，形成「騰空仰躺」的姿勢，臀部下方則會擺放一個便桶，用來承接大小便。

這項刑罰主要是針對女囚，由於受刑時必須脫去衣物，對女囚來說不只是身體上的懲罰，還有心理上的折磨，只要躺在這張逍遙床上，吃喝拉撒睡都只能在這裡完成，許多身體虛弱的囚犯不堪這種酷刑，行刑沒幾天就身亡了。