大難前兆？墨西哥漁民近日捕獲一條身長4.8公尺的巨無霸銀色長魚，經查竟是俗稱「地震魚」的皇帶魚（oarfish）。由於智利7月曾捕獲一條5公尺的地震魚，結果真的發生規模6.1強震，此舉引發當地民眾憂心近期將發生大地震。

根據《LADbible》報導，墨西哥錫那羅亞州（Sinaloa）漁民本月5日捕獲一條超巨大的皇帶魚，身長約4.8公尺，外型乍看之下猶如鰻魚與扁平蛇的混合體，背上魚鰭則為鮮紅色，樣貌特殊，讓當地民眾看了嘖嘖稱奇。

由於皇帶魚通常生活在海平面以下200公尺到1000公尺的深海裡，除非地質出現巨大變動，讓牠因為受驚而游至淺水區避難，否則人們很難看到牠們的身影，因此捕捉數量甚少，科學家對牠們的了解也不多。

也正因為皇帶魚的特性，所以坊間傳聞，若有人捕獲到皇帶魚，就預示會有大地震發生，因而有「地震魚」的稱號；墨西哥的傳統觀念同樣認為，深海魚若出現在淺水區，未來勢必會有災難發生。

巧合的是，智利漁民7月也曾捕獲一條身長5公尺的皇帶魚，被當地人認為是末日災難來臨前的不祥徵兆，果然2個月後真的發生規模6.1的極淺層地震，震源深度10公里。