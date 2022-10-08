不少顧客為了迅速與便利，會將車駛入得來速車道點餐，不過近日有人竟帶駱駝去買餐點。美國拉斯維加斯一家連鎖速食店的得來速，出現了一隻單峰駱駝，與另一名男子排在車陣的隊伍中，引來民眾和店員圍觀。

單峰駱駝「菲姬」排隊買得來速，引起民眾圍觀。(影片來源/YouTube/KeyNewsNetwork)

根據《紐約郵報》報導，拉斯維加斯一家連鎖速食店「In-N-Out」的得來速，近日出現一隻單峰駱駝，而牠其實是年約12歲的「菲姬」（Fergie），從科羅拉多州（Colorado）被營救出來，目前住在拉斯維加斯的一間收容所，菲姬的飼育員表示，因為牠很喜歡吃薯條，所以偶爾會帶牠出來買，一起到餐廳點餐。

由於畫面非常罕見，當時吸引不少人圍觀，得來速店員也第一次遇到，紛紛拿出手機拍攝，而飼養員拿到薯條後，菲姬就迫不及待想偷吃，模樣非常可愛，飼養員似乎也把牠當成自己的孩子，還會在IG分享菲姬的日常點滴，發現除了帶牠到In-N-Out買薯條外，還曾帶牠到溫蒂漢堡（Wendy's）拍照打卡。

臺北市立動物園曾介紹，駱駝分為單峰和雙峰，除了駝峰數量不同，分布範圍及野生族群數量也不一樣，單峰駱駝原產於阿拉伯地區，野外族群早在2千年前就已絕跡，目前都是馴養的，而雙峰駱駝原產大陸西北部、蒙古地區的塔克拉瑪干沙漠與戈壁沙漠，野外族群數量少於1千隻，同樣也是多為馴養，單峰駱駝的腳較長，身體比較輕，行動速度相對雙峰駱駝快，雖然雙峰駱駝腳又粗又短、走得較慢，但能適應較寒冷的氣候，也可以背負較重的東西。