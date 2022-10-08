不少人在求學時，總是覺得讀書辛苦，甚至只顧著玩而荒廢學業，讓父母傷透腦筋。大陸廣東一名9歲男童，不想要讀書，表示要早點出去工作，讓他的父親聽了非常無奈，靈機一動決定帶孩子到工地體驗，豈料上完一天班後他就受不了。

根據陸媒報導，廣東深圳一名9歲楊姓男童即將升上四年級，但他卻跟父親說不想繼續讀書，而且要早點出去工作，讓父親聽了非常傻眼，表示兒子才9歲，如果現在不好好讀書，以後該怎麼辦，但無論他怎麼勸說，用盡各種方法都沒用。

該名父親靈機一動，決定帶兒子到自己工作的工地，讓兒子體驗搬廢棄鋼筋，但由於鋼筋非常重，對成年人來說都很吃力，更何況是小孩子，男童一邊搬一邊擦汗，父親期間還問他「這就是你想要的生活嗎？」，起初男童都沒有回應，但最後累到受不了，忍不住哭了出來，才心甘情願回家好好讀書。

影片曝光後引起熱議，許多網友大讚該名父親的教育方式，「這種教育比打罵孩子更有效，提前感受社會的殘酷和賺錢的辛苦，才知道讀書是最輕鬆的」、「我應該也要用這種方式教育孩子，讓他們親身體驗父母賺錢的辛苦」，不過也有人認為，求學不一定只為了吸取學識，也可以培養一技之長，或教導孩子如何克服困難。