不少人在學生時代都有作弊的經驗，近日西班牙一名法律系教授分享10年前從學生那邊沒收的「小抄」，只見11支原子筆上有密密麻麻的白色花紋，仔細一看就會發現，這名學生為了作弊，竟將一整部《刑事訴訟法》全都刻在透明筆管處，超狂的手法讓教授至今難忘，照片曝光後也引發網友驚嘆。

Haciendo orden en mi despacho he encontrado esta reliquia universitaria que confiscamos a un alumno hace unos años: el derecho procesal penal en bolis bic. Que arte! #laschuletasnosoncomoantes pic.twitter.com/3J4LMn0RQF — Yolanda De Lucchi (@procesaleando) October 5, 2022

根據外媒報導，西班牙馬拉加大學（Universidad de Málaga）法律系教授尤蘭達（Yolanda de Lucchi）近日在推特分享照片，畫面上是許多相同款式的原子筆，筆管處還有密密麻麻的白色花紋，不過仔細一看就可以發現，這些花紋其實是極其細小的文字，讓人看得眼花撩亂。尤蘭達解釋，這些原子筆是她在清理抽屜時發現的「收藏品」，全都是10年前從學生那邊沒收而來。

尤蘭達回憶當時的情景表示，她在監考時發現一名學生把西班牙《刑事訴訟法》全都刻在11支原子筆上，她將這些特別的「小抄」沒收後，就一直放在抽屜裡面，直到最近清理時才又翻出來，讓她不禁感嘆：「藏在原子筆上的《刑事訴訟法》，根本就是藝術！」

推文曝光後立刻引發熱議，截至目前為止已經超過28.2萬人按讚，大家對於這名學生的作弊手法都感到驚訝不已，紛紛留言，「把做這些小抄的時間和精力省下來，都可以直接把條文背起來了吧」、「這種作弊方法最近很難看到了，現在的學生只需要手指一點，小抄就會立刻出現」、「完全是藝術品的等級，太狂了！」

甚至還有小抄主人的朋友前來「朝聖」，還放出對方以相同「作案手法」製成的原子筆照片，並透露對方以針代替筆，以便他能在原子筆上寫字，他還把每個章節的開頭註記在原子筆品牌Logo旁邊，並把每一支筆的墨水都灌到頂端，好讓他可以快速查閱條文。