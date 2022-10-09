美國昆蟲學會近日發布一項新的研究報告，科學家觀察到部分孑孓特殊的捕食方式，牠們竟會「噴射」自己的頭部，張開下顎狠咬獵物，科學家第一次看見也驚訝不已，直呼自己「下巴差點掉了下來」。

「捕食性」的孑孓會突然射出頭部、攻擊獵物，射出的同時還會張開下顎，在撞擊的瞬間緊閉、狠咬住獵物。(影片來源/YouTube/ Science X: Phys.org, Medical Xpress, Tech Xplore)

綜合外媒報導，美國昆蟲學會（Entomological Society of America）近日發布新的研究報告，內容指出雖然大部分的孑孓（蚊子幼蟲）都以藻類、細菌或微生物為食，但仍有部分屬於「捕食性」孑孓，會捕捉其他水生昆蟲，包含同類孑孓在內，其中2種捕食性孑孓為巨蚊屬的Toxorhynchites amboinensis，以及鱗蚊屬的Psorophora ciliata。

這2種孑孓都會突然射出頭部、攻擊獵物，射出的同時還會張開下顎，在撞擊的瞬間緊閉、狠咬住獵物，這種獨特的、類似魚叉的頭部推進動作，似乎是由幼蟲先在腹節內建立壓力，接著迅速釋放壓力產生的，生物學教授漢考克（Robert G. Hancock）坦言，第一次看見孑孓的獵食行為時，他驚訝到「下巴差點掉了下來」，之後每一次再看到仍驚訝不已。

這份研究報告與影片也被分享到臉書社團，許多人看見孑孓神奇的獵食行為，也都十分震驚，「幸好牠長大不像異形一樣，不然我早就被吸乾了」、「啪的一聲，沒了！」、「『接頭』藝人」、「如果真的有神燈，我相信很多人會許願讓蚊子滅絕」、「這昆蟲真的從小到大都沒討喜過」、「很慶幸蚊子長大後只是用針捅我，而不是牠兒時那樣的降頭術咬人」。