大陸一隻獨臂猴因為極具靈性，且十分懂禮貌，而在網路上爆紅，吸引大量遊客到現場朝聖。知情人士透露，這隻獨臂猴過去因為誤觸捕獸夾，才會失去一隻手臂，目前牠和一名84歲師太在寺廟中相依為命，一人一猴的感情十分融洽。

綜合陸媒報導，近日一名大陸男子前往位於浙江寧波的寺廟「羊祜殿」，遇到一隻極具靈性的獨臂猴，畫面中可以看到，男子單手捧著一大把瓜子，獨臂猴抓起一顆就熟練地嗑了起來，眼神十分柔和，看起來一點都不怕人。影片曝光後，這隻獨臂猴很快就在網路上爆紅，大家紛紛留言，「第一次見眼神這麼柔和的猴子」、「猴子在寺廟待久了看著都比其他猴子憨厚老實了」、「斷了一臂，仍然活得滋潤，猴堅強」。

據知情人士透露，這隻獨臂猴名為「星星」，目前和一名84歲的葉姓師太相依為命，早年星星曾是一隻在馬戲團表演的猴子，後來陰錯陽差之下，誤觸到山林中的捕獸夾導致斷臂，又被獵人賣給山下的村民，但因為星星太喜歡吃水果、花生，村民實在養不起，只好把牠放生回大自然。

隨後星星輾轉來到羊祜殿，當家的葉姓師太經常餵養牠，一來一往彼此也逐漸熟悉，只要師太往山裡一喊「星星」，星星就會跑過來找她，不過最初星星的脖子上拴著一條又重又大的鐵鍊項圈，已經陷進肉裡，後來是師太找消防隊員幫忙，才順利把項圈摘下，只不過牠的脖子上仍留有一道深深的痕跡。

如今星星已經在寺廟待了10多年，師太欣慰表示：「星星喜歡這裡，跟寺廟很有緣。」隨著影片曝光，有不少觀光客都慕名前來，師太也提醒，星星雖然個性溫順可愛，但畢竟仍是野生動物，具有一定的攻擊性，盡量不要去打擾牠，以免彼此受到傷害。