日本靜岡一名民眾最近在路邊看見無人認領的手提箱，於是打電話報警，警方派人到現場後，懷疑手提箱內可能裝有炸彈，於是出動拆彈小組，並將附近道路封閉，沒想到實際打開手提箱，才發現裡面裝的全是成人玩具，讓所有人都十分傻眼，新聞曝光後也引發熱議，網友們全都笑翻了。

銀色手提箱打開後，警方才發現裡面裝的不是炸彈，而是成人玩具。(影片來源/YouTube/テレビ静岡ニュース)

根據《SoraNews24》報導，這起事件發生在本月5日，靜岡縣掛川市警方接獲民眾報案，稱在路邊看到一個銀色手提箱，放了好一陣子都沒有主人來將其取回，警方立刻派人到現場查看，發現手提箱擺放的位置相當詭異，有一半都被樹叢遮蔽，似乎是想要把手提箱藏起來。

種種詭異的跡象讓警方不敢大意，於是派出拆彈小組，還將方圓300公尺的路段全部封閉，並在現場成立指揮中心來判斷狀況。然而當拆彈小組小心翼翼地把手提箱打開，才發現裡面裝的並不是炸彈，而是一大堆成人玩具，讓大家都十分傻眼，最終在忙了3個半小時後結束這場意想不到的鬧劇。

新聞曝光後，不少網友都笑翻了，「雖然不是炸彈，但內容物確實也需要用到電」、「把手提箱忘在那裡的人，現在應該很難受」、「我希望可以追查手提箱的主人到底是誰，他應該支付拆彈小組出動的費用」、「玩具上有足夠的DNA可以讓他們採驗手提箱的主人是誰吧？」、「靜岡又是平安的一天」。