好奇心差點害死大貓！外國網友在南非國家公園拍下驚險畫面，一隻小獅子竟將自己的頭部塞進水牛屍體的肛門內，結果不小心卡住，不管牠怎麼掙扎都拔不出來，但讓人吃驚的是，儘管四周有數隻母獅目擊小獅子的狀況，卻沒有任何一隻願意出手救援，所幸小獅子最後還是順利脫困，成功撿回一條命。

儘管四周有數隻母獅目擊小獅子的狀況，卻沒有任何一隻想要出手救援。(影片來源/YouTube/Lali D)

外國女網友到克魯格國家公園（Kruger National Park）旅遊時，目擊到驚險的一幕，當時由18隻獅子組成的獅群，成功獵捕到2隻非洲水牛，並在現場享用、分食，有一隻小獅子不知道是出於好奇，還是為了吃內臟，把整顆頭從水牛的肛門處塞進去，結果卻被卡在裡面，不管牠怎麼掙扎都拔不出來。

小獅子受困的同時，旁邊還有一隻母獅非常專心地在啃食水牛的腹部，不遠處則有另一隻正趴著休息的母獅，但2者似乎都沒有想要上前幫助小獅子，直到2分鐘過去了，趴著的母獅才站起身走到小獅子身旁，先是把頭湊過去看了一下，又試探性地撥弄幾下，接著就離開，轉而加入享用大餐的行列。

此時小獅子已經不再掙扎，靜靜地側躺在地上，頭部仍卡在水牛的肛門裡，只剩下腹部有因呼吸而產生的起伏，讓現場所有人以及觀看影片的網友，都非常擔心小獅子的安危，害怕牠會因此窒息而死。

不過女網友事後表示，他們隔天再度回到園區時，管理員告知他們有徹夜觀察小獅子的狀況，母獅後來把水牛吃得精光，小獅子才得以撿回性命，雖然脖子上留有一圈因長時間勒住的血痕，但牠的身體狀況看起來並無大礙，讓大家都鬆了一口氣。