近日一段監視器影片在網路上爆紅，外國一名男子和家人外出遛狗，未料返家時突然衝出一隻黑熊，男子為了保護家人和愛犬，竟化身「綠巨人」，朝黑熊發出怒吼聲，還衝上去賞牠一個巴掌，英勇的行為讓網友都驚嘆不已。

根據《紐約郵報》報導，外國男子摩倫（Anthony Mooren）日前和家人外出遛狗，未料返家的時候突然有一隻黑熊冒出來，小狗最先反應過來，朝著黑熊不斷吠叫，其中一隻甚至還想衝上前攻擊，被摩倫拉了回來，妻子也隨即發出尖叫聲，急忙逃離現場。

而摩倫為了保護家人，竟化身「綠巨人」發出怒吼，還毫不畏懼地上前賞黑熊一個巴掌，驚人的氣勢讓黑熊嚇到往後退，摩倫趁著黑熊躲避的時間，把2隻狗的牽繩交給家人，期間還持續發出嘶吼聲，接著他便拿起地上的鐵鍬和鐵蓋，相互拍打發出巨大聲響以驅趕黑熊，最終在監視器畫面上消失。

影片曝光後，立刻吸引眾多網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過680萬，不少人都對他英勇的行為感到印象深刻，忍不住笑說，男子的表現已經比黑熊還要可怕。

美國國家公園管理局提醒，如果遇到野熊出沒，一定要保持冷靜、站在原地，並緩慢地揮動手臂，告訴他們你是人而不是獵物，野熊可能會靠近，甚至用後腿站立，以便牠們觀察和聞氣味，這種狀態下的野熊通常出於好奇心，而沒有威脅性，只要等到野熊離開就安全了，千萬不要隨便移動，以免遭到攻擊。