古代後宮嬪妃為了爭奪皇帝寵愛無所不用其極，就連親姊妹之間也會因此鬧翻臉。北魏時期一對馮氏姊妹同時入宮，姊姊因病回娘家休養一段時間，隨後妹妹就當上皇后，姊姊病癒再度回宮時，因為覬覦皇后大位，竟不惜誣陷妹妹，導致妹妹后位被廢，還被貶為庶人，只能心灰意冷地出家為尼。

根據陸媒報導，馮氏姊妹是馮太后的姪女，馮太后希望延續馮家的榮華富貴，於是在太和初年將2名姪女一起送入宮，不過當時的皇帝孝文帝早已認識姊姊，再加上她極具姿色，因此入宮不久就得到孝文帝偏愛；但好景不常，姊姊因為生了一場病，被馮太后送回娘家休養，不過孝文帝始終惦記著她。

太和十四年（490年）馮太后病逝，孝文帝冊立妹妹為皇后，然而她的后位都還沒有坐熱，姊姊就大病初癒，太和十八年（494年），孝文帝聽聞消息欣喜不已，急忙派人接她回宮，還將姊姊封為「昭儀」，地位僅次於皇后，姊姊再次入宮立刻獲得孝文帝專寵，她也仗勢皇帝寵愛，不向身為皇后的妹妹行妾禮，引起妹妹不滿。

姊姊還覬覦妹妹的皇后大位，不惜挑撥妹妹和孝文帝的感情，甚至惡意中傷妹妹，太和二十年（496年）孝文帝就廢除妹妹的后位，將她貶為庶人，是為「孝文廢皇后」，心灰意冷的妹妹於是出家為尼，多年後在瑤光寺圓寂。

太和二十一年（497年），姊姊如願坐上皇后大位，還多次阻撓其他嬪妃侍寢，除此之外姊姊並不安份，趁孝文帝出征，和中官高菩薩公然通姦，甚至逼迫孝文帝的妹妹彭城公主嫁給自己的弟弟馮夙，彭城公主不從，向哥哥告狀，孝文帝聽聞消息震驚病倒，還是盡力趕回皇宮，下令幽禁姊姊，但念及舊情仍保留她皇后的頭銜和尊儀。

太和二十三年（499年）孝文帝駕崩，在臨死之前他因為擔心太后干政情況重演，遺詔遣散三夫人以下所有嬪妃回家，但派使者元嵩賜死姊姊，姊姊不願相信，極力反抗，最終由使者強灌毒藥後離世。