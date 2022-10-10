美國一名女子25年以來沒剪過指甲，留了總長約1306公分的超長指甲，並入選金氏世界紀錄，女子透露自己留指甲的原因，其實是為了紀念已逝的女兒，對方在過世前一天曾幫她做過指甲，讓她捨不得將其剪掉，於是從那天開始再也沒剪過指甲。

A woman who has the longest nails in the world has opened up about what life is really like with a combined nail length of 1,306.58 cm (42 ft 10.4 in) https://t.co/XZ4dV36c8x — The Mirror (@DailyMirror) October 5, 2022

根據《鏡報》報導，美國女子黛安娜（Diana Armstrong）長達25年沒有剪指甲，目前10根手指指甲的長度達1306.6公分，幾乎和一台校車一樣長，她也因此入選金氏世界紀錄，成為「全世界指甲最長的女人」。

不過帶來榮譽的同時，黛安娜的生活也因為超長指甲而有諸多不便，像是穿衣褲時不太好拉拉鍊、需要工具輔助才能打開易開罐、上廁所得上最大隔間，開車時不得不把手指伸到窗外，於是她乾脆再也不開車。

除此之外，黛安娜還要花很多時間保養指甲，她表示自己已經22年沒去過美甲沙龍，目前都是由孫子幫忙照料，每4~5年就要做一次指甲保養，每次需耗費10小時修剪和拋光，平均用掉15~20瓶指甲油，工程非常浩大。

至於為何要留長指甲？背後其實藏著一段悲傷故事，黛安娜的大女兒拉蒂莎（Latisha）在1997年因氣喘不幸離世，年僅16歲，而黛安娜當時正外出購物，沒能見到女兒最後一面，成為她心裡最大的遺憾，而拉蒂莎前一天才剛幫她做指甲，為了紀念心愛的女兒，黛安娜從她過世那天開始就再也沒剪過指甲。

對於入選金氏世界紀錄，黛安娜表示起初還以為只是玩笑，沒想到居然是真的，她感到非常意外與開心，「我想拉蒂莎也會為我感到驕傲，因為她是最後一個為我做指甲的人，每當我的指甲變長時，第一個想到的就是我的女兒。」