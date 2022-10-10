古代皇宮內除了皇帝和後宮嬪妃外，還住著大批太監和宮女，負責處理皇親貴族的日常大小事，雖然他們在宮中不愁吃穿，但工作繁忙，生活也相當無聊。唐中宗在某次上元節開放讓宮女外出賞花燈，未料隔天點名時，竟有3000人趁機逃跑，歷史專家認為，背後的原因不單單只是私奔這麼簡單。

《新唐史‧列傳第一‧后妃上》記載，唐中宗某年上元節（正月十五）和皇后微服出巡，突然心血來潮，讓宮女們也可以出宮賞花燈，結果隔天清點人數時，卻發現有3000人趁機逃走，官員調查原因，認為她們全是「淫奔」，也就是跟心愛的男子私奔了，然而真相真的是這樣嗎？

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，唐代宮女的生活非常苦悶，雖然在宮中不愁吃穿，但精神生活十分貧瘠，尤其在感情這一塊更是一片空白，有些人覺得她們有機會接近皇帝，被寵幸後身份地位大翻轉，但事實上被皇帝看上的「幸運兒」很少，有些宮女甚至直到老死都見不到皇帝一面。

于賡哲表示，唐代宮廷的戒備森嚴，白天有侍衛看守，晚上宮門則會上鎖，沒有皇帝的允許，宮女根本無法踏出皇宮一步，想要見到家人都十分困難。而且更悽慘的是，宮女們在宮中辛勤勞碌一輩子，死後也幾乎無法留下姓名，在陝西師範大學館藏的唐代宮女墓碑上可以看到，宮女的墓誌銘都是統一格式，且事先大量製造，等到有人死亡再填上日期，內文大多為「亡宮者，不知何許人也」。

雖然唐代存在「簡放制度」，會讓年紀大、較資深的宮女出宮，過回普通人的日子，但簡放制度不是常態，而是看皇帝的心情，有些皇帝在位期間從沒實行過一次，因此于賡哲認為，這3000名宮女很可能是為了投奔自由、逃離壓抑的生活，才會趁機逃跑。