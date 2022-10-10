買東西最怕遇到不肖商人！大陸一名女子花6000人民幣（約新台幣2萬6818）買了一套實木沙發，未料使用一段時間後，女子看到沙發掉漆處顏色有些不對勁，才驚覺自己買的其實是「水泥沙發」，讓她傻眼不已，氣得直呼：「人與人之間還有信任嗎？」

根據陸媒報導，廣東一名女子花6000人民幣買了一套實木沙發，使用一段時間後，她不小心弄掉了一點沙發表面的油漆，之後其他地方的油漆也逐漸剝落。

某天女子察覺沙發裸露出來的部分顏色不太對勁，仔細一看才發現，原來沙發裡面並非實木而是水泥，讓她氣到拍片PO上網，怒罵：「人與人之間還有信任嗎？花了那麼多錢買的沙發，居然是水泥做的。」

影片曝光後，網友們也都覺得非常傻眼，紛紛留言，「這才是真材石料」、「真佩服奸商的智慧，為了錢無所不能」、「奸商真的是無處不在」、「木椅變石椅，當初沒有發現特別重嗎？」、「能製造出來，證明這個沙發模具可能已經批量投入市場了」、「見過用顆粒板或者夾板冒充實木，直接用水泥冒充實木，這也太離譜了，真是奸商」。