印度東北部的比哈爾邦傳出多起老虎攻擊事件，今年到目前為止已有9人命喪虎口，引發當地居民恐慌、不滿，政府相關單位於近日下達「格殺勿論」的命令，多達500人追擊老虎，成功將牠射殺，網路上還流傳著人們拔老虎毛、拉扯老虎頭的影片。

The problem #Tiger in #Bihar's #Valmiki tiger reserve has been shot today. Five gunshots. A dead tiger, result of human-wildlife conflict, 'man eater' or not, makes people courageous enough to pull out tufts of it's fur @ntca_india @MilindPariwakam @wii_india. Video rcvd on WA pic.twitter.com/q2qJGhMsy9 — Balu Pulipaka (@BaluPulipaka) October 8, 2022

綜合外媒報導，比哈爾邦（Bihar）西查姆帕蘭縣（West Champaran）出現一隻攻擊性極強的3歲雄性老虎，今年已造成9人命喪虎口，包含一名12歲女童，以及一名35歲寡婦和她的兒子。國家老虎保育局（National Tiger Conservation Authority）和野生動物高級管理員的聲明指出，這隻老虎被評估為「對人類性命有危害」，因此下達「格殺勿論」的命令。

在此之後，包含警察、獵人和當地村民在內，共500人左右出動尋找老虎的行蹤，終於在本月8日下午3點15分發現牠，並當場將牠擊斃。事發後，村民將獵殺畫面分享到推特上，從影片中可以看到，不少人拿出手機拍攝殺人虎的遺體，還有人伸手拉扯牠的頭部、拔牠身上的毛，似乎在宣洩對殺人虎的不滿。

據《ABC News》指出，世界上70%的老虎都生活在印度，2018年的數量估計達到2967隻；印度政府數據則顯示，2014年到2019年之間，約有225人因老虎攻擊喪命，環境保護主義人士將人虎衝突歸因於人類開發，導致森林和野生動物棲息地遭到破壞、消失。