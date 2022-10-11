英國北約克郡一對夫妻翻修房子時，在廚房地板底下發現一個舊陶罐，裡面竟裝260多枚古金幣，經專家鑑定，這些金幣的歷史可追溯至西元1610年至1727年，近日金幣被放到拍賣會上競標，最終以75.4萬英鎊（約新台幣2652萬元）高價售出。

根據《BBC》報導，一對夫妻10多年前在北約克郡埃勒比村（Ellerby），買下一棟18世紀的獨棟房子，在2019年打算重新翻修，豈料撬開廚房地板時，發現底下竟藏有異物，一開始以為是電纜，但往下挖才發現是一個舊陶罐，裝有逾260枚古金幣，夫妻倆當下非常驚訝，隨後與拍賣商「斯賓克拍賣行」（Spink & Son）聯繫。

經專家鑑定，粗估金幣價值約20萬至25萬英鎊（約新台幣703萬至879萬），原本屬於富商芬利─梅斯特斯（Fernley-Maisters）家族，當時他們是鐵礦石、木材和煤炭的進出口商，這些金幣是後世喬瑟夫（Joseph Fernley）和妻子莎拉（Sarah Maister）一生積攢的財富，喬瑟夫於1725年離世，莎拉則是在1745年逝世，家族血脈不久後消失。

金幣近日被放到拍賣會上競標，由來自美國、歐洲、澳洲、大陸與日本等數10位私人賣家得標，以總價75.4萬英鎊（約新台幣2652萬元）高價售出。拍賣師埃德蒙（Gregory Edmund）提到，「這個陶罐就像是小型寶庫，裝有約120年的英國歷史。我過去曾未見過這種拍賣結果，最終拍賣價格比最初估價高出3倍，這也是英國考古記錄中最大發現之一」。