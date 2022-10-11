大陸一名女子飼養一隻阿拉斯加雪橇犬，今年初狗狗健康惡化，住進獸醫院治療多天也無果，女子心疼愛犬，不想讓牠再受罪，便和牠說：「你難受就先走吧」，未料下秒狗狗竟雙手合十晃了晃，看起來像是在和她拜別，接著過沒多久就在女子的懷中離世。

根據《極目新聞》報導，山西省晉中市一名徐姓女子，2015年12月在一間獸醫院門口，撿到一隻被人遺棄的阿拉斯加雪橇犬，並將牠帶往動物救助中心，原本徐小姐沒有打算飼養，但狗狗似乎非常怕生，還非常黏她，才心軟帶回家飼養，並取名為「太子」，一人一狗的感情非常融洽。

未料今年1月，太子的健康狀況急轉直下，一直不吃東西，檢查好幾次才發現肝臟長了腫瘤，雖然獸醫持續幫牠打點滴、治療，但都不太有效，太子的腹部甚至開始腫脹，獸醫指出是內臟已經出血造成，且牠的身體狀況無法開刀，只能替牠打點止痛藥，過沒幾天太子就站不起來，生命即將走向盡頭。

徐小姐透露，當時自己的妹妹想要趕過來看太子，但似乎來不及，她才拿出手機拍下這段影片，太子側躺在醫院裡，似乎有些體力不支，徐小姐於心不忍，和牠說：「我知道你難受，你就走吧！別堅持了」，下秒太子就雙手合十和徐小姐拜別，最後躺在她的懷裡，沒多久就離世了。

影片在網路上曝光，不少人都忍不住紅了眼眶，紛紛留言，「唉，養狗最怕的就是這一刻！」、「希望狗狗在天堂快快樂樂」、「我家狗狗去世的時候都動不了，我去看牠、叫牠，牠還一直叫，想起來和我打招呼」、「養狗的就怕看到這個」、「寶貝，來世一定還能再見」、「所以我一直不敢養狗」。