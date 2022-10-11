大型犬常因體型高大，讓人看了就會怕。英國一間動物救援組織在2021年，收容了一隻體重60公斤的黑色巨犬，牠站起來高達183公分，和成年男子一樣高，不少人看到牠都不敢靠近，一次終於有飼主願意領養牠，豈料沒隔幾天牠又被退回收容所，巨犬似乎知道自己又無家可歸，露出委屈表情，讓志工們看了非常難過。

根據《The Dodo》報導，英國康沃爾郡非營利動物救援組織「RSPCA」，在2021年收容一隻3歲左右的黑色巨犬，牠站起來身高約183公分，取名為「巴舍爾」（Basher），但由於體型太大隻，許多人看到牠都會感到害怕，巴舍爾在前一個收容所已待了2年多，之後才被移轉到「RSPCA」，但始終沒有飼主願意領養牠。

救援組織志工霍華德（Sammy Howard）表示，巴舍爾外表看起來很嚇人，但牠的個性其實非常溫柔，甚至不可能傷人，令人更難過的是，巴舍爾曾被領養出去，當時眾人都非常開心，但沒隔幾天，牠又被送回收容所，飼主似乎還是難以接受巴舍爾，牠再次被拋棄還露出悲傷表情，讓志工們看了都非常不捨。

不過志工們並未氣餒，霍華德提到，巴舍爾平時喜歡沿著小路散步看牛，「我們有時覺得，牠可能以為自己是一隻小牛，不僅如此，牠非常愛睡覺，喜歡躺著曬太陽，起床後就從縫隙裡偷看志工們在做什麼」。巴舍爾在康沃爾郡的收容所待了448天後，終於出現合適的領養人，巴舍爾在新家也表現得很出色，志工們看到巴舍爾找到歸屬都非常感動。