太監又稱宦官，是古代皇宮中待在皇帝、嬪妃身邊服侍的人，容易得到皇親貴族信任、賞識，不少朝代因而發展出宦官干政的局面。五代十國時期的南漢皇帝劉鋹相當看重宦官，他認為大臣們如果有家室，就無法盡忠，想被進用就得自宮，因而形成史上唯一的「太監王朝」。

根據陸媒報導，五代十國時期的南漢建立於917年，共存在54年，前後經歷了4任君主，而劉鋹是南漢的末代皇帝，在他統治期間有一項特殊的規定，凡是被科舉錄取的人，想要當官就必須先閹割。

《新五代史》記載：「至鋹尤愚，以謂群臣皆自有家室，顧子孫，不能盡忠，惟宦者親近可任，遂委其政於宦者龔澄樞、陳延壽等，至其羣臣有欲用者，皆閹然後用。」劉鋹認為，若群臣有家室，就會為了顧及子孫而不能盡忠，因此只有宦官值得信任，其他大臣則要「自宮」以示忠誠，才有機會被進用。

除此之外，劉鋹還是個生活奢糜、荒淫好色的昏君，他不理朝政，將一切國家大事都交給最信任的宦官龔澄樞、陳延壽以及女侍中盧瓊仙等人打理，自己則在深宮尋歡作樂，後來陳延壽推薦女巫樊胡子到宮中，稱玉皇大帝派她來授予劉鋹「太子皇帝」的名號，盧瓊仙、龔澄樞、陳延壽都是玉皇大帝派來輔佐劉鋹的，不可因犯錯而治罪，未料劉鋹深信不疑，把政事全權交由樊胡子處理。

西元970年，宋朝派潭州防禦使潘美攻南漢，然而大多數可用之人，都因劉鋹聽信讒言而被貶黜、害死，可信的宗室也因他的猜忌被誅殺殆盡，導致掌握兵權的只有宦官，戰鬥力明顯敵不過宋軍；為了活命，劉鋹縱火焚毀宮殿，準備搭船逃離，卻遭宦官和衛兵偷走，最終他只好投降，南漢就此滅亡。