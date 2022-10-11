明朝著名地理學家徐霞客曾在遊記提到，大陸湖南臨武的石門村內有一個奇特的龍洞，洞裡有一條龍型巨石，石龍旁邊還有龍珠，形容洞穴「足壓倒眾奇矣」，現代地質學家非常好奇，決定到龍洞一探究竟，沒想到真的找到那一條石龍，推測它存在時間長達上億年。

洞穴內的石龍其實是碳酸氫鈣的沉積物，在種種巧合的因素下形成龍的模樣。(影片來源/YouTube/江西網絡廣播電視台)

根據大陸節目《經典傳奇》報導，明朝地理學家徐霞客考察過200多個洞穴，他曾在《徐霞客遊記》寫到「水益深，水底白石龍一條，首頂橫脊而尾拖池之中，鱗甲宛然。挨崖側又前兩三步，有圓石大如斗，萼插水中，不出水者亦尺許，是為寶珠，緊傍龍側，真睡龍頷下物也。」指臨武一個名為龍洞的洞穴裡有一條天然形成的白色石龍。

湖南省地質勘察院工程師藍曉明決定帶團前往考察，在當地嚮導的帶領下找到龍洞，但《徐霞客遊記》曾提到進到洞內，會先遇到一大根石柱，但現場並沒有，讓探險團隊非常困惑，進一步發現洞內有許多碎石，推測在徐霞客觀察後的幾百年內，洞裡可能發生過地震或坍塌，石柱崩裂後形成碎石，之後只找到人為雕刻的石龍，但探險隊並未放棄。

探險隊在洞穴裡找了2個多小時，並未發現《徐霞客遊記》提到的石龍，卻發現洞穴空中瀰漫煙霧，經過研究後，發現這是碳酸氫鈣的粉末，而臨武縣的山洞多為岩溶洞穴，也就是所謂的石灰岩地形，推測徐霞客所說的石龍就是碳酸氫鈣沉積物，不久在附近水潭中發現蜿蜒的岩石，長約13公尺、寬0.5公尺，身上還有看似鱗片的花紋，石龍旁有兩顆大小不一的圓石，特徵與徐霞客所說的一模一樣，但石龍的顏色泛黃並非白色。

探險隊提到，龍洞是石灰岩地形，含有碳酸鈣成分，遇到含有二氧化碳的水後發生化學反應，產生可溶於水的碳酸氫鈣，沉積並連接在一起，因特殊地形與環境因素形成蜿蜒模樣，不僅如此，水位變化還會改變石龍的顏色，洞內水資源豐富石龍就會呈現白色，當水位降低，石龍遇空氣氧化或被泥沙覆蓋就變黃色，地質學家表示，以當地海洋變陸地的地質演變史來看，石龍的形成時間可能長達上億年。