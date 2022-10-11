現代不少人都會飼養寵物來陪伴自己，但除了常見的貓、狗、鳥以外，還有一部分人喜歡養冷門、神奇的動物。泰國一名男子在家養了一隻鱷魚代替看門狗，雖然鱷魚個性溫和，從來沒有攻擊過人，但光靠牠的外表就能嚇退所有小偷，讓他們再也不敢找上門。

根據泰媒報導，來自彭世洛府23歲男子阿提朋（Athipong Nathip），飼養了一隻名為「Chao Thong」的公鱷魚，年齡和他一樣23歲，體長約3公尺，體重超過200公斤，阿提朋經常在抖音分享鱷魚的生活日常，讓牠逐漸成為泰國小有名氣的「網紅」。

阿提朋透露，他剛出生不久，父親就在合法的飼育場買了一公一母的鱷魚，不過母鱷魚在2年前過世，家人把牠的部分遺骨埋在屋子旁邊，頭骨則被放在家中的佛堂。

至於公鱷魚的性格溫順，並不像大眾想像那樣兇猛，從來沒有咬過或傷害過任何人，牠平時可以在家裡自由走動，餓的時候就會主動到廚房要求放飯，吃飽後則會待在房間或回到水底休息，牠還喜歡趴在屋子前曬太陽，有時候也會走到佛堂守護已逝的同伴。

阿提朋笑說，飼養寵物鱷魚還可以發揮看門狗的功用，雖然牠從未攻擊過人，但光靠牠恐怖、兇猛的外表，就足以嚇退所有小偷，讓他們不敢再上門。