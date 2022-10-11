現代人想了解古代歷史，除了靠文字外，就是遺體與文物。大陸考古學家在1957年打開明神宗萬曆皇帝的棺木，發現他的遺體姿勢非常奇怪，並非以往常見的平躺直臥式，而是形成側臥，宛如側躺睡著，引起考古學家好奇，推測可能與宗教有關。

大陸導遊房博在微博提到，從現存史料中可知，古代帝王死後以何種姿勢入殮，其實都是秘密，因此葬姿也讓後世非常好奇，明十三陵定陵中萬曆皇帝的棺木被打開後，發現他遺體臉部朝西北、腳朝東南，而右手枕在頭部下方，左手則放在胯部，手裡還拿著一串念珠，左腿伸直，而右腿則是彎曲，呈現仰面的特殊姿勢。

不僅如此，同時安葬於十三陵的孝端皇后遺體姿勢和萬曆皇帝一模一樣，根據《泰昌實錄》記載，萬曆皇帝的棺槨從北京城抬到昌平時，抬棺的繩索意外斷掉，造成棺槨傾斜，甚至還有一側著地，導致皇帝遺體側翻，奇怪的是，比萬曆帝還早下葬的孝靖皇后，遺體也是呈現側臥的姿勢，這也推翻棺槨在運送過程中傾斜的說法。

有些考古學家認為，明朝時推崇道教，而且有「魂歸北斗」的說法，古人將北斗七星視為吉祥之星，北斗七星又位於天空中心，古時流傳皇帝死後會住在北斗七星，推測萬曆皇帝與孝靖皇后為了演繹此寓意，因此使用右側臥北斗七星葬法。

但也有專家反駁，指萬曆皇帝應該是信奉佛教，在地宮出土的文物中，較多都是與佛教有關的文物，例如萬曆皇帝遺體上蓋有經被，而且絲織品上繡有「卍」字符號及華嚴兩字，也就是大乘佛教重要經典之一的《華嚴經》，認為他的遺體姿勢可能是佛法的「吉祥獅子臥」，佛祖圓寂時也是呈現這個姿勢。