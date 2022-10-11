日本一名男子在家上廁所時，剛打開馬桶看就看見一條1.6公尺的蟒蛇，讓他嚇得立刻把蓋子重新蓋上，並打電話報警，警方隔天派人捕蛇，並PO出相關資訊，不久後就有人出面承認自己是飼主，坦言寵物蛇是在他清理籠子時，偷偷從管道中溜走，一路爬到樓上的鄰居家。

根據《SoraNews24》報導，事件發生在本月2日，長崎縣一名40歲男子日前在家上廁所，一打開馬桶蓋，就看見一條長約1.6公尺的蛇，嚇得他立刻把馬桶蓋蓋回去，「我真的嚇一大跳，這樣誰還敢回去上廁所！」隨後這名男子打電話通報相關單位，隔天就有專業人員前來處理，順利將蛇從馬桶取出，檢查發現牠是一條體重約1.9公斤的巴西彩虹蟒。

警方推測，這條彩虹蟒很可能是別人的寵物，從家中的管線逃脫，但因為日本許多寵物店都有販售彩虹蟒，不需要特別的許可證，因此要追查彩虹蟒的飼主並不容易。

正當警方一籌莫展時，男子樓下的鄰居主動承認他就是飼主本人，並表示自己在9月底時，因為要清洗蟒蛇的籠子，而暫時將彩虹蟒放在浴缸內，未料牠竟趁自己不注意，悄悄爬進管道內，等到他發現時早已無法挽回，而彩虹蟒就這樣一路往上爬到男子馬桶內。

幾天後飼主看到警局發布彩虹蟒的相關資料，認為很可能是自家的寵物，於是主動聯繫警局，最後順利領回愛寵，對於這起意外他也向鄰居道歉，「很抱歉造成這麼多麻煩，以後我會照顧好寵物蛇。」所幸巴西彩虹蟒沒有毒性，才能以無人受傷的結局，讓事件圓滿落幕。