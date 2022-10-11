狗跟人類一樣有喜歡吃的食物，甚至還會挑食。大陸江蘇一名飼主養了一隻柯基犬，豈料近日愛犬偷吃了泡芙後，牠似乎覺得非常美味，想要再吃，得不到竟開始絕食，不願意吃其他食物，最終餓到脫水險喪命，讓主人看了非常傻眼。

綜合陸媒報導，江蘇泰州的劉姓飼主養了一隻柯基犬，平常都未給牠吃人類的食物，日前她不小心把一顆泡芙掉在地上，愛犬發現後趕緊跑過去吃，一吃似乎就上癮了，從此變得很挑食，甚至不願意再吃狗飼料，但給狗吃人類的甜食並不妥，可能會造成腸胃、牙齒等健康問題，因此飼主並未再給愛犬吃。

柯基之後開始絕食，甚至長達3天沒進食，直到第4天餓到受不了，牠才吃了一些飼料充飢，但之後又整整兩天沒吃東西，身體最終受不了，開始出現嘔吐症狀，吐到最後沒東西吐，還有拉肚子的問題，飼主趕緊帶牠看醫生，抽血檢查各項指數都沒問題，研判牠是餓到脫水，打了點滴後體力逐漸恢復。

有些狗確實會挑食，尤其是吃過人類的甜食，除此之外，動物網站《浪犬博士》也指出，當食物多樣性太低時，狗狗同樣會吃膩，甚至出現不願意吃的狀況，許多飼主為了提高愛犬吃東西的意願，會換成較美味的食物作為獎勵，但這反而會使愛犬將「不吃飯能獲得更好吃的食物」做連結，挑食狀況就會更嚴重，除了挑食行為，當狗身體出現不適、缺乏安全感、環境轉變等因素，都會影響牠們的進食狀況，飼主要多加注意。