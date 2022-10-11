萬物皆有靈！大陸一名養牛戶將母牛賣給牛販，在將牛隻拉上車的過程中，突然有一隻2歲的母牛跪地不起，不管飼主怎麼拉牠都不願起身，甚至還在地上打滾，似乎是想求飼主不要賣掉牠，讓牛販看了感到相當難受、不捨。

根據《點時新聞》報導，河北省承德市一名養牛戶將母牛賣給當地牛販，成交後飼主想將牛隻拉到車上，未料竟有一隻2歲母牛突然前腳跪地，不管飼主怎麼拉牠都不起身，甚至還在地上打滾，整個過程持續長達幾10秒。牛販李先生表示，自己從業10多年時間，只有聽說過類似的事情，但從未親眼看過，這次第一次在現實中看到，讓他感到非常不捨。

新聞一出，立刻引發網友熱議，大家紛紛留言，「萬物皆有靈，就不要賣了吧」、「不殺跪地牛」、「牛是有靈性的」、「看得我都忍不住眼眶泛紅，萬物有靈啊」、「有沒有好心人再把牠買回來，拜託不要殺牠」、「看了真的感動，希望牠一直活著」、「隔著螢幕都心酸了」。

事實上在今年9月初也有類似事件發生，安徽省淮南縣的袁先生將飼養6、7年的老母牛賣給牛販，沒想到當買家來取牛的時候，牠竟突然跪在他的面前，讓袁先生於心不忍，雖然早已和牛販談好價錢，但他還是反悔不賣了，並將錢全數退還給對方，讓母牛可以繼續留在自己身邊，袁先生還說，自己從小時候就開始放牛，從未見過牛下跪。