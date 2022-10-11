澳洲一名38歲父親在海港附近用魚叉捕魚時，竟被3公尺長的公牛鯊攻擊，導致他一條手臂險些被扯斷，經過一番搏鬥後，這名父親死裡逃生，全身是血游回船上，隨後趕緊被送往醫院治療，而他的兒子目睹全程，事後誇讚父親很勇敢。

A Port Hedland father who survived a shark attack remains in a stable condition tonight after undergoing surgery at Royal Perth Hospital.



Doctors were able to save Robbie Peck's arm in a delicate operation. @SarahSmith9_ #9News pic.twitter.com/cNbZpkgvOH — 9News Perth (@9NewsPerth) October 9, 2022

綜合當地媒體報導，38歲的派克（Robbie Peck）日前開著船，帶兒子與朋友到黑德蘭港（Port Hedland）附近海邊遊玩，當時他在海裡使用魚叉捕魚，帶著戰利品正要返回船上時，沒想到一條3公尺長的公牛鯊（Bull Shark ）游了過來，朝著派克發動攻擊。

派克被公牛鯊咬住手臂和手腕，他不斷掙扎才順利逃脫，趕緊回到船上，由於距離岸邊還有一段距離，而且醫護人員需30分鐘才能趕到，他的姊夫班（Ben）緊急用手邊物品做成止血帶，幫派克止血才保住一命，隨後他被送往珀斯皇家醫院（Royal Perth Hospital）接受治療，醫護人員表示，派克的傷勢相當嚴重，他的左手臂幾乎快被扯斷。

有目擊者回憶說，當時看到鯊魚咬了派克至少3下，包含手部、手臂、肩膀等位置，導致他身受重傷，現場畫面非常驚悚，而派克的妻子艾蜜莉（Emily）提到，當時他們4歲的兒子也在船上，甚至目睹了鯊魚攻擊全程，事後誇讚父親非常勇敢，而派克目前仍在醫院接受治療，日後可能須進行其他手術。