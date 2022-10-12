俄羅斯發生一起驚魂事件，一名男子準備搭乘電梯時，電梯突然急速上升，讓他差點就被「斬首」，所幸男子反應非常快速，急忙將身體向後縮，才幸運逃過一劫，而整個恐怖過程全被監視器拍下，引發其他住戶的恐慌，目前當局已經在調查事故原因，並要求盡速實施安檢。

根據《紐約郵報》報導，這起事件發生在克拉斯諾達爾地區（Krasnodar）一處公寓大樓內，當時一名男子一邊滑手機一邊準備踏入電梯，豈料電梯突然關門、急速上升，導致他被卡在中間，男子嚇得先是用手臂擋住2邊要闔上的門，之後整個人迅速向後縮，順利逃出電梯，如果動作再慢1秒，男子很可能就會被「斬首」。

公寓的其他住戶表示，近幾個禮拜電梯都搖搖晃晃的，雖然有工人前來維修，但大家搭乘電梯的時候還是很害怕，而且在影片中的事故發生後，火災警報響了好幾次，電梯還發出巨大的轟隆聲，並飄起不明煙霧。目前當局仍在調查事故原因，同時要求盡速實施安檢。

事實上電梯事故並不罕見，2019年在美國紐約一棟公寓大樓，當時有7名住戶一起搭乘電梯，到了1樓後，其中一人先行離開，剩下的人還來不及踏出電梯，就突然發生故障，整台電梯墜落到地下室，導致一名男子喪生，其餘住戶則順利被救出。