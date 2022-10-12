棕熊屬於獨居動物，母熊獨自照顧幼崽，為了降低潛在危險，基本上不會跟同類有過多接觸。美國阿拉斯加州的卡特邁國家公園近日出現兩隻帶幼崽的母熊，豈料牠們的感情非常好，經常一起捕魚、玩耍，甚至還會睡在一起，讓研究員直呼不可思議。

綜合外媒報導，卡特邁國家公園（Katmai National Park）近日舉辦「胖熊周」（Fat Bear Week），園區研究員費茲（Mike Fitz）近日發現，有兩隻母熊的交情非常好，分別是編號909和910，牠們都是前胖熊周冠軍409的後代，以人類的角度來說，兩熊屬於表姐妹關係。

卡特邁國家公園內有架設攝影機，拍攝棕熊們活動狀況，起初4隻熊經常出沒於布魯克斯瀑布附近，經驗豐富的母熊負責抓鮭魚，幼熊通常會待在岸邊學習，沒想到909的幼崽竟也成功從瀑布抓到幾條躍出水面的魚，對於1歲的幼熊來說非常少見，這4隻熊也引起眾人關注，隨後才發現牠們一起出沒並非偶然。

兩隻母熊各自帶著幼崽四處活動，兩家庭相處非常融洽，一起散步、捕魚、玩耍和睡覺，看起來像是一個大家庭，費茲表示「母熊與幼崽通常不會與其他同類有過多交流，我從未看過兩個熊家庭竟能這樣互動，牠們相處模式就像是朋友，這案例能看出熊也懂得社交」，前護林員柏克（Naomi Boak）也驚呼「我從未見過這種事，牠們的友誼稱得上『年度故事』」。

費茲表示，目前無法得知兩個家庭一起行動的原因，「但可以確定的是，牠們彼此一定非常熟悉，才會允許幼崽一起玩耍，也許在隨時都可能被吃掉的動物世界裡，家庭成員數量越多才越安全」，由於即將進入冬天，所有棕熊都在加緊覓食，之後要各自找到巢穴冬眠，不過直至10月7日，這兩個熊家庭依舊待在一起，從未離開過彼此。