大陸考古團隊挖掘西漢時期匈奴貴族墓葬時，發現一個奇特的現象，有一具不知名男子的人骨，以「倒頭栽」的姿勢趴在棺槨上，身旁還有一處盜洞，起初考古人員以為他是在盜墓過程中死亡的盜墓賊，但經過一年研究分析，才驚覺這具人骨其實就是不見蹤影的墓主。

根據《大河報》報導，高勒毛都2號墓地位於蒙古後杭愛省溫都爾烏蘭蘇木縣，由大陸河南省考古團隊與蒙古國合作，共同挖掘、研究這座距今2000多年，相當於西漢時期的匈奴貴族墓葬；其中的M189號墓葬雖然不是面積最大的，卻是已知年代最早的一座。

考古人員針對M189的主墓棺槨進行清理時，發現了一個奇特的現象，棺槨上方竟有一具完整的人骨，而且姿勢十分特別，「他的左手壓在胸部，右手正往前探，整個人面部朝下，趴在了棺槨的邊緣。」不過由於槨板曾斷裂塌陷，導致它有些位移，「這具人骨的上半身和坍塌的槨板已交錯在一起。」後來是透過腿部才確定，人骨之前位在槨板之外。

但更離奇的是，當考古隊員將主墓棺槨開啟，竟發現裡面沒有任何人骨，讓他們好奇墓主的遺體到底去了哪裡。此外，在2018年的挖掘工作中，考古人員還發現盜洞，顯示這座古墓曾遭盜墓賊闖入，這個盜洞直接把墓室打通，延伸到棺槨的一角，正好距離這具人骨腳部不遠，再加上棺槨內被掃蕩一空、人骨下的鎏金銀龍，讓考古人員推測，這具不知名人骨很可能就是盜墓賊。

河南省文物考古研究院考古發掘隊領隊「考古小隊長」在微博發文透露，經過一年多的研究分析，結果顯示這具人骨是被拖出棺槨的墓主，而不是外來侵入者。陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲也解釋，這種現象其實很常見，盜墓賊往往會把遺體拖到棺槨外，撬開嘴巴取出裡面的口含，扒下身上的金玉首飾、裝飾物，因為棺槨空間較小，不方便他們做事。