對特定食物過敏的人，在日常生活中總會很小心，避免吃到「危險食物」，但有時候仍防不勝防。美國一名女子日前和約會對象接吻，未料隔天起床卻發現，她的上嘴唇因過敏嚴重腫脹，一問之下才知道，原來對方在約會前吃了蝦仁炒飯，引發她的海鮮過敏，2人的親吻差點變成「死亡之吻」。

根據外媒報導，紐約女子珍妮爾（Janelle Gonzalez）近日在TikTok分享一段影片，她表示自己在拍片前一晚和一名男子約會，2人在氣氛極佳的情況下接吻，沒想到隔天早上珍妮爾卻發現，她的上嘴唇嚴重腫脹。珍妮爾本身對蝦、螃蟹、貝類等海鮮過敏，因此她一直都很注意飲食，回想昨天也沒有吃過任何含有海鮮的食物，讓她感到困惑不已。

不過珍妮爾想起自己曾和約會男子接吻，雖然不確定這樣是否會引起過敏，她還是決定詢問對方昨天是否有吃海鮮，果然不久後對方就回傳訊息，稱在約會以前曾吃過蝦仁炒飯，讓珍妮爾崩潰不已，她也在影片中開玩笑說：「和男人親熱實在有夠危險，你們最好也小心一點，後果很嚴重！」

影片曝光後立刻引發熱議，截至目前為止觀看次數已超過86萬，不少人都留言分享類似經驗，「我的男朋友對堅果嚴重過敏，所以我大量減少食用堅果，因為我不想給他『死亡之吻』」、「我朋友的姊姊在婚禮當天早上吃了西瓜後吻了未婚夫，結果害他大過敏，不得不取消婚禮」、「高中時我爸媽會讓我男友在約會前吃花生醬，好讓我們沒辦法接吻」。