古墓有不少昂貴的陪葬品，容易成為盜墓者下手目標。清末民初時盜墓賊猖獗，大陸湖南安化縣一座大型古墓慘遭毒手，其中兩件「猛虎吃人」造型的青銅酒器被盜走，由於酒器外觀設計詭異，盜墓賊將其視為邪物，隨後趕緊賣掉，如今收藏於日本及法國的博物館內，而青銅器造型的意義也成為考古學家研究方向。

商朝出土一件詭異酒器，設計成「猛虎吃人」的造型，讓不少人看了直呼是邪物。(影片來源/YouTube/江西網絡廣播電視台)

根據大陸節目《經典傳奇》報導，從湖南安化縣古墓出土的青銅器屬於商朝，名為「虎食人卣（音同有）」，是商周時期的青銅酒器，屬於日常生活用品，造型是猛虎吃人，青銅器上的老虎張開大口，胸前環抱著一個人，起初被認為是商朝奴隸主人為了加強自己的統治權，設計出猛虎造型的酒器嚇唬奴隸，但有專家反駁，商朝主人死後奴隸須陪葬，可見奴隸的生死權都掌握在主人手中，設計出恐怖酒器沒有意義。

另外，在《左傳》曾提到有關老虎的故事「虎乳子文」，指春秋時期，楚國鄰近的「隕國」國君出門打獵，半路遇到老虎，他就命人放箭射殺，豈料老虎面對危險竟不為所動，國君靠近一看才發現，牠正在哺育懷中一名嬰兒，而該嬰兒長大後成為楚國著名宰相斗子文，因此有專家推斷，青銅器上的人手部自然放在猛虎肩上，腳踩在猛虎足部，臉上並未表現出恐懼，認為猛虎是在哺育人類。

之後也有專家提出另一種看法，史料記載，商朝時有個崇拜老虎的「虎方國」，當時曾活躍於湖南一帶，也就是「虎食人卣」出土的地方，該國將老虎視為祖先的化身，正在保護族人的首領，還有人指出，老虎嘴巴及眼睛都朝前方，似乎正在保護底下的人，古時也將老虎視為神靈，而牠懷中的應該是首領或神靈使者，也就是所謂的女巫，正在聆聽神靈的指示，顯示出權力的象徵。儘管目前仍無法確定酒器造型的意義，但上面刻有各種紋飾，做工相當精美，也顯示出商朝驚人的鑄造技術。