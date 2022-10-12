買古董竟挖出意外驚喜！德國一名男子日前便宜收購一台古董車，結果他在清理車輛內部時，竟在後座一層厚厚的灰塵底下，發現一隻貓咪的屍體，且已經「木乃伊化」，保存得相當完整，讓他驚訝不已，急忙打電話請專家前來檢驗這具貓咪木乃伊。

Sie saß seit Jahrzehnten auf der Rückbank - Die Miez-Mumie aus dem Trabi https://t.co/Ro9wdvuQ7N #Muenchen Nachrichten — BILD München (@BILD_Muenchen) October 6, 2022

根據《鏡報》報導，德國男子奧利佛（Oliver Rietz）是一名古董車收藏家，過去曾收集軍用救護車、軍車和消防車等車輛，前陣子又在網購平台看到「便宜貨」，於是買下一輛德國統一後的特拉比號（Trabant 601），當地的居民將車輛當作玩具，經常在田野中行駛，後來又被閒置在穀倉好一段時間，至今車齡已達60年。

奧利佛連忙開著拖車，將這台特拉比號運回家，沒想到正準備要清理車子內部時，竟在後座厚厚一層灰塵底下看見一隻完整且保存良好的貓咪木乃伊，他仔細觀察以後，推測貓咪已死亡數十年，並打電話聯絡法醫生物學家馬克（Mark Benecke）來檢驗這隻貓。

馬克指出，當空氣潮濕時，貓的屍體很快就會分解、腐壞，但如果處在像是穀倉、閣樓等較為乾燥的環境，貓的屍體就會像現在一樣，保存得非常完好。至於奧利佛之後會如何處理這具貓咪木乃伊，或是把它交由誰處理，目前並沒有任何媒體進行後續報導。