大陸河南一間大學的女老師，因為超高顏值而在網路爆紅，有學生將她上課的模樣拍下，一頭烏黑長髮和精緻五官吸引眾人目光，學生還分享女老師不但漂亮，講課也十分生動，讓網友們看了都羨慕不已，直呼想到學校聽女老師上課。

綜合陸媒報導，河南開封科技傳媒學院一名女老師因為長相出眾爆紅，從學生拍攝的影片可以看到，女老師的五官精緻可愛，還留著一頭烏黑長髮，有上過該名老師課的學生透露，女老師不僅長得很美，講課也十分生動有趣，稱讚她「集才華與美貌於一身」，讓人聽完一次課還想再聽。

許多網友都非常羨慕，紛紛表示希望到學校聽她上課，「顏值是次要的，主要是她還很優秀」、「這樣的老師，讓我去上課，我也絕對聚精會神地學習」、「要是都是這樣的美女老師上課，那估計沒人會翹課了」、「不僅有顏且憑實力考入職，希望她的教學和生活都不被打擾」。除此之外，還有網友翻出女老師的抖音帳號是「張石頭」，擁有超過39.6萬名粉絲，內容多是紀錄日常生活。

校方事後回應，這名爆紅女老師姓張，碩士畢業於河南大學，今年暑假才剛畢業，之後通過學校招聘入職，校方也肯定張老師的教學能力優秀，「她長得漂亮，個子又高，學生們都滿喜歡她的，上她課的人很多。」只不過因為才剛入職，目前仍是助教。