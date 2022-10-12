不少家長會幫忙輔導孩子的課業，但當小孩始終聽不懂時，常讓父母氣到腦充血。大陸浙江一名父親日前輔導兒子寫功課，其中一道題目教了半個小時，兒子就是聽不懂，讓他氣得忍不住怒捶桌子，豈料竟導致他手掌骨折，還須住院治療。

綜合陸媒報導，浙江杭州一名36歲吳姓父親忙於工作，平時由妻子輔導就讀小學的兒子課業，豈料有天妻子有事外出，輔導作業的重任就落到他身上，在解釋其中一道題目時，教了半個小時，兒子始終無法理解，讓他氣得大喊「怎麼還是不會做？都講這麼多遍了！」兒子之後也不願意學，還放下筆不寫了。

吳姓父親氣得重捶桌子，隨後感覺非常疼痛，起初以為是用力過猛導致，覺得很快就會好轉，豈料過了數天都未改善，他趕緊到杭州市第一人民醫院檢查，發現他的右手掌腫脹，X光檢查結果顯示，他的右手第5掌骨骨折，斷端明顯移位，必須住院治療。

吳姓父親無奈表示，「有時真的是忍不住，還好這一拳是打在桌子上，要是打在孩子身上，麻煩就大了。」骨科醫師范小良提醒患者，由於他骨折的位置經常活動，所以較不容易痊癒，存在骨折移位和畸形癒合的風險，日後若出現不適狀況，要及時到骨科門診複診。