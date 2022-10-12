加拿大一名8歲男童和親友外出露營時，突然遭美洲獅從後方攻擊，牠一口將男童的頭部咬入嘴中，還不斷晃動，試圖扭斷他的脖子，所幸大人及時發現，立刻拿大石頭砸牠，美洲獅才嚇到鬆口、逃離現場，最終男童共縫了200針，順利保住性命。

A schoolboy has overcome all the odds to survive being mauled by a cougar.https://t.co/l8wFnUyhIE — Daily Star (@dailystar) October 11, 2022

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在7月31日的亞伯達省（Alberta）落磯山脈議院鎮（Rocky Mountain House）的主教河（Bishop River）附近，當時8歲男童卡森（Cason Feuser）和朋友一起在河邊玩耍、露營，未料突然一隻體型巨大的美洲獅撲到他的背上，一口將他的頭咬進嘴中，還不斷晃動，試圖扭斷他的脖子，突如其來的恐怖襲擊，讓在場6名小朋友都嚇一大跳。

40歲女子艾莉莎（Alisha Morrison）聽到兒子的尖叫聲，抬頭查看狀況，才驚覺卡森遭到美洲獅攻擊，「當時所有的孩子都跑向露營車，美洲獅則想把卡森拖離營地。」艾莉莎見狀立刻撿起大石頭猛扔，成功砸中美洲獅的頭部，寵物狗也在一旁幫忙，讓美洲獅嚇到鬆口逃離現場，隨後她迅速把卡森抱回露營車上，一邊止血一邊叫救護車。

事發當時，卡森的父母正在工作，接到電話後他們急忙趕往醫院，發現兒子的下巴骨折，頭部、臉部、頸部都受重傷，最後接受了3小時的手術，才將破碎的頭骨與頸部的傷口縫合，共計縫了200針。

外科醫生告訴他們，卡森能活下來是個奇蹟，美洲獅差一點就會咬到他的氣管和頸部動脈，所幸在事發後3個月，卡森的恢復狀況良好，父母也曝光他的傷勢照片，提醒大家在野外玩耍、露營時，一定要多加留意是否有野生動物出沒。