大陸上海一名女子1個月前，發現街道上出現一隻流浪母貓，擔心牠餓肚子，每天都會在路邊放飼料餵食，豈料近日母貓出現，嘴裡還叼著幼貓，直接交給女子，似乎在說「我們一家就拜託你照顧了」，影片曝光後，眾人都直呼好暖。

根據《星視頻》報導，上海一名劉姓女子經營一間小店，先前發現街上常有一隻虎斑貓出沒，似乎正在尋找食物，看起來聽話又乖巧，讓她看了非常不捨，因此每天她都會準備食物給貓吃，豈料1個月後，這隻虎斑貓生了5隻幼貓，隨後就一隻一隻叼到劉女面前。

劉姓女子當天一如既往幫貓咪準備食物，豈料虎斑貓出現時，嘴裡還叼了一隻幼貓，隨後將小貓放進她的店裡，在1個小時內陸續叼來5隻幼貓，而且每叼來一隻，牠就會在原地停留一段時間，似乎在叮囑孩子一些事，看起來非常有靈性。

劉女提到，她目前決定收編這6隻貓，會先養在店裡，但也擔心店鋪太小，貓咪長大後會覺得不適，而且貓咪數量眾多，她也擔憂自己應付不了，若無法一次養這麼多，也會幫貓咪找到歸宿，「我只是做了能力所及的事，接下來會盡力照顧母貓及牠的孩子」。不少網友誇讚女子善良，表示「母貓強迫收編」、「建議收編後就給母貓結紮吧！」、「這隻貓媽媽很聰明，還懂得挑主人」。