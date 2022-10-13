大陸廣東一所學校近日傳出有女學生在宿舍養小鬼，因為沒有獻血導致小鬼在宿舍四處遊蕩，還被監視器拍下，影片曝光後在網路上不斷瘋傳，不過被許多網友吐槽造假。

該校學生拍影片爆料，指稱女生宿舍一名學生為了祈求好運養小鬼，還被拍到她在陽台詭異亂舞、哭泣的畫面，如今傳出她因為沒有按時獻血，導致小鬼在宿舍遊蕩，監視器還拍到疑似小鬼閃現的畫面。

消息一出引發其他學生驚恐，一名女宿同學指出，「有一個女的，她每天早晚都要在陽台那裡跳舞，自言自言什麼的，還會詭異舔門、哭泣，反正就很嚇人」。另一名同學也哀怨表示，「我要哭死了，整棟樓都亂了，然後我們體育老師叫我們晚上不要關燈，最恐怖的是，她在陽台自言自語，然後就突然哭了」。不過目前校方尚未針對此事回應。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，不過許多人懷疑影片中小鬼閃現的部分是造假，「剪輯過的吧」、「監控都是跳著放的，還真當閃現啊」、「是個人都能看出來剪輯，小鬼消失那一幕燈光都變了」、「信這個不如多看兩頁書」。