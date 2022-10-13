大陸研究員近日在浙江台州市進行野生動物多樣性調查，歷經1年多的監測，發現許多重點保護野生動物，包含穿山甲、石虎等，另外還有易危物種「中華鬣羚」，由於牠的角像鹿、蹄像牛、頭像羊、尾像驢，外型非常特殊，宛如小說《封神榜》姜子牙的坐騎，因此也被稱作「四不像」。

綜合陸媒報導，浙江台州學院2021年受台州市生態環境局委託，對天台縣進行野生動物多樣性調查，在重點區域設置80台紅外相機，開展24小時連續監測，經過1年多的拍攝，紀錄到大量野生動物的活動影像，其中包含中華穿山甲、毛冠鹿、石虎及中華鬣羚。

其中中華鬣羚是研究團隊最期待的物種，牠的體型比山羊稍大，身體毛色為黑灰或紅灰色，頸部後有又長又蓬鬆的灰白色鬃毛，尾巴和四肢粗短，角像鹿、蹄像牛、頭像羊、尾像驢，形象宛如明朝神魔小說《封神榜》中姜子牙的坐騎，因此又被稱為「四不像」。

台州學院潘志祥博士表示，中華鬣羚被列入多個動物保護名單，屬於易危物種，過去在台州仙居縣曾拍攝到牠的身影，但此次為天台縣首次記錄，由於中華鬣羚出沒於清晨和傍晚，而且常在山崖間奔跑跳躍，想到拍到牠們並不容易。

潘志祥博士進一步說明，在16個月的連續監測中，只紀錄到一隻中華鬣羚，顯示該物種數量在天台縣很有限，未來會加強環境保護，嚴禁非法捕獵行為，民眾若在市區與樹林間發現大型野生動物，也不要圍觀和打擾，一起打造人類和野生動物和諧共處的生態環境。