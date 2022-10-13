紐西蘭位處偏遠的沙塔群島（Chatham Islands）近日出現2次大規模鯨魚擱淺事件，造成約500頭鯨魚喪命，讓不少目擊民眾心生恐懼，當局為了減少倖存鯨魚的痛苦，不得不做出安樂死的決定。

綜合外媒報導，紐西蘭環境保護部指出，本月7日才在沙塔群島發現250頭領航鯨擱淺，3天後又獲報在皮特島（Pitt Island）出現另外240頭領航鯨擱淺，由於擱淺地點距離紐西蘭主島非常遙遠，使得救援不易。

對此，政府海洋技術顧問倫德奎斯特（Dave Lundquist）表示，為數眾多的領航鯨在擱淺時已經死亡，其餘則必須執行安樂死以減少痛楚，原因在於附近海域有鯊魚出沒，即便幫助鯨魚脫險，也可能遭受鯨魚攻擊，或是重新擱淺。他強調，「這絕對不是可以輕易做出的決定，但在這種情況下，這是最仁慈的選擇」。至於鯨魚屍體則會留在現場自然分解。

事實上，鯨魚大規模擱淺在沙塔群島的情況並不少見，1918年當地就曾創下1000頭鯨魚擱淺的紀錄；2017年也曾有近700頭領航鯨擱淺。科學家至今尚未掌握大規模擱淺的原因，但部分研究人員認為，鯨群覓食時如果距離海岸太近，就可能偏離航道。